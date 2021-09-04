Орловские коммунальщики отбились от жалобы из Челябинска

УФАС установило, что торги в Орловской области проводили по закону.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы вынесла решение по делу, возбужденному по жалобе компании из Челябинска. Ответчиком выступило МУП «Мценск-Тепло». Как писал «Орелград», орловское предприятие объявило о проведении аукциона на закупку запорной арматуры. Одну из поступивших заявок комиссия отклонила, а причиной отказа стало то, что челябинская фирма подала не весь требуемый пакет документов.

Спор зашел о согласии аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, которое должен был в письменном виде предоставить каждый участник. Жалобщик посчитал, что, во-первых, в конкурсной документации не было типовой формы такого согласия. А во-вторых, что на самом деле она такое согласие дала «путем описания товара, предлагаемого к поставке». Орловское УФАС сочло доводы жалобы достаточными для приостановки торгов.

Тянуть антимонопольщики не стали. Дело было рассмотрено всего через несколько дней после поступления жалобы. Стороны к тому времени успели подать свои пояснения. Само разбирательство прошло в режиме видеоконференции. УФАС напомнило, что по закону именно заказчик определяет требования к участникам закупки. Эти требования, должны быть одинаковы ко всем претендентам.

Данное правило мценские коммунальщики не нарушили. Кроме того, УФАС выяснило, что в конкурсной документации содержалось требование о предоставлении вышеупомянутого спорного согласия. Типовая форма в подобном случае не важна и не нужна. Участники просто должны были гарантировать заранее, что поставят именно тот товар, который требуется заказчику. Изучив заявку челябинской фирмы, антимонопольщики нашли в ней только «техническое описание предлагаемых к поставке товаров».

Поскольку согласия на поставку товара в пакете документов не было, действия коммунальщиков признаны законными. В УФАС сочли, что в Мценске правомерно и обоснованно отказали челябинцам в допуске к участию в торгах. Руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции», комиссия УФАС решила признать жалобу необоснованной, приостановление торгов отменено.

ИА «Орелград»