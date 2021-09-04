Орловскую компанию обвинили в захвате государственной земли

Факт самовольного занятия участка выявили прокурорские работники.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, факт самовольного занятия участка был выявлен в ходе проверки, которую прокурорские работники провели совместно с сотрудниками таможенных органов. Они проверяли соблюдение требований земельного законодательства и законодательства при использовании и распоряжении имуществом, принадлежащем или находящемся в пользовании компании РЖД.

«Установлено, что ООО «МАН» самовольно заняты и используются земельные участки, входящие в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью, и земельные участки, расположенные в полосе отвода железной дороги», — следует из сообщения надзорного ведомства.

По итогам проверки транспортным прокурором было возбуждено дело по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка…). Его фигурантами стали сама организация и ее ответственный сотрудник. Для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности материалы были переданы по подведомственности в управление Росреестра по Орловской области. В результате должностное лицо наказали предупреждением, а юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В транспортной прокуратуре отметили, что постановление еще не вступило в законную силу. Это означает, что оно может быть обжаловано в судебном порядке, например. С другой стороны сообщается, что «виновными лицами принимаются меры к устранению выявленных нарушений, которые контролируются транспортной прокуратурой».

ИА «Орелград»