Установлены зоны охраны Орловского тюремного замка

Границы утверждены для объекта культурного наследия регионального значения.

Соответствующее постановление издал глава Орловской области Андрей Клычков. Речь идет об объекте культурного наследия, включенном в реестр под наименованием «Дом смотрителя Орловского тюремного замка», 1909 г.». Этот памятник расположен в Орле на улице Максима Горького. Согласно исторической справке, тюремный замок был построен на рубеже XVIII-XIX веков по типовому проекту губернской тюрьмы, разработанному известным столичным архитектором Андрияном Захаровым.

Изначально он состоял из небольшого тюремного корпуса и высокой краснокирпичной ограды. В начале XIX века основное тюремное здание перестроили и расширили по проекту другого архитектора, но в такой же стилистике. Из губернаторского постановления следует, что основанием для утверждения зон охраны стало положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Одновременно утверждены требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны данного объекта. Так, в указанных границах разрешается «сохранение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной композиции объекта культурного наследия». Допускается проведение работ по сохранению и регенерации историко-градостроительной и природной среды памятника. Разрешено проведение работ по берегоукреплению, дноуглублению и очистке рек, благоустройству набережных. Это важно, поскольку тюремный замок располагался фактически на берегу Оки.

Также губернатор разрешил устройство в границах охранных зон современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений – такое возможно при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия. Никто не должен возражать против озеленения охранной территории, сохранения насаждений традиционных пород, формирующих ландшафт, проведения санитарных рубок. Интересно, что в список разрешенных работ губернатор включил «снос объектов, диссонирующих по своим параметрам и архитектурному решению, противоречащих характеристикам исторической среды».

Запретный список оказался чуть короче. Так, в границах охранных зон запрещается капитальное строительство, строительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, а также размещение рекламных конструкций, за исключением малогабаритных. Также под запретом самовольная вырубка растительности и уничтожение травы, прокладка наземных и воздушных инженерных сетей.

ИА «Орелград», фото из соцсети «В Контакте»