В Орле объявлен набор в правительство

По итогам конкурса будет создано молодежное правительство региона.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила о старте конкурса для утверждения состава молодежного правительства региона. Соискателям необходимо заполнить типовые анкеты, принимать которые организаторы будут в период с 7 сентября по 28 сентября 2021 года включительно. Кстати, проведение конкурса обеспечивается на электронной площадке АИС «Молодежь России».

К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Орловской области. Конкурс будет состоять из двух этапов. На заочном этапе участники просто должны заполнить анкеты в своих личных кабинетах в системе АИС «Молодежь России». Очный этап предусматривает прохождение собеседования с комиссией по организации и проведению конкурса.

Соискателям придется потрудиться. Так, они должны создать видеоролик, раскрывающий причины желания стать членами молодежного правительства. Соискатель обязан не только грамотно обосновать цель участия в конкурсе, но и указать область своих профессиональных интересов и отметить, каково его главное общественное достижение. Также на суд комиссии надо представить эссе, подготовленное в свободной форме.

В этой работе должна быть отражена способность участника «видеть значимые и актуальные вопросы в рамках развития региона». Кроме того, он должен показать навыки владения понятийно-категориальным аппаратом и продемонстрировать умение аргументировано обосновывать собственную позицию. Победителями конкурса будут признаны участники, которые займут первые 20 мест в рейтинговой таблице. Участники, прошедшие в очный этап, но не признанные победителями, будут включены в кадровый резерв молодежного правительства.

Официально чиновниками члены молодежного правительства не будут. Но каждый из них получит право на прохождение стажировки в течение первого года на выбор, хотя и не более чем в двух органах исполнительной компетенции, то есть структурных подразделениях администрации Орловской области. Правила прохождения стажировки еще в 2018 году были утверждены указом губернатора.

ИА «Орелград»