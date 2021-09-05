Беседа с участковым обошлась орловцу в 50 тысяч рублей

Мужчина разговаривал на повышенных тонах, держа в руке кухонный нож.

Северный районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения. Оно было возбуждено в отношении местного жителя по ч.1 ст.318 УК РФ. Из материалов следует, что участковый уполномоченный, лейтенант полиции был направлен по одному из адресов в связи с поступившим в дежурную часть вызовом. Орловчанка позвонила в полицию и заявила, что у нее произошел серьезный конфликт с мужем, и она опасается за свою жизнь.

Участковый вместе с еще одним сотрудником с разрешения хозяйки вошли в квартиру. Супруг женщины тоже находился внутри, он был пьян и настроен агрессивно. Беседу с полицейскими он начал на повышенных тонах. Более того, стал угрожать полицейским. В основном досталось участковому. Агрессивно настроенный орловец схватил кухонный нож, направил клинок в сторону лейтенанта и стал приближаться к нему, буквально размахивая ножом перед лицом полицейского.

Последний, как было установлено в суде, угрозу воспринял реально. Участковому помог подоспевший на помощь напарник, который скрутил агрессивного мужчину и отобрал у него нож. В судебном заседании подсудимый признал вину полностью. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. При этом суд разрешил осужденному выплатить штраф в рассрочку равными суммами в течение 10-ти месяцев.

ИА «Орелград»