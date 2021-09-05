Две сотни орловских осужденных пошли в школу

Региональное управление ФСИН объявило о старте нового учебного года.

В Орловской области новый учебный год стартовал для 228 осужденных-«школьников». Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФСИН России. В ведомстве пояснили, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. По закону, основное общее образование за решеткой получают все осужденные моложе 30 лет. По окончании обучения им вручают обычные аттестаты, в которых не упоминается о том, что учились эти школьники в особых учреждениях.

Также в системе регионального УФСИН функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности. В образовательных учреждениях проведены косметические ремонты, закуплены необходимые учебные пособия, обновлены информационные стенды, — заверили в управлении.

«Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами, — говорят в УФСИН. — Свыше 1000 осужденных получат профобразование. Из них 75 человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования, остальные — по программам профобучения. Кроме того, 10 осужденных дистанционно обучаются в высшем учебном заведении».

ИА «Орелград»