На Орловщине приподняли статус местных чиновников

В регионе начнет действовать новый закон о муниципальной службе.

В Орловской области одобрены поправки в региональный закон о муниципальной службе. Часть обновленных норм вступит в силу уже в ближайшие дни, а отдельные изменения начнут действовать с 30 сентября 2021 года. Дело в том, что с этого же дня вступают в силу поправки, ранее внесенные в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований».

Одним из главных новшеств станет введение единообразия в соотношение должностей муниципальной и государственной гражданской службы Орловской области. Иными словами, речь идет о чиновниках районных и городских администраций, которых, по сути, приравняют к различным должностям администрации области. Отныне должности не будут дифференцироваться в зависимости от статуса муниципального образования и органа местного самоуправления. Законом устанавливается их четкое соотношение.

Возьмем, для примера, группу «высшие должности». Согласно новому закону, эквивалентными являются должности главы местной администрации, в том числе назначенного по контракту, и заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области. Первый заместитель главы муниципального образования приравнен по своему статусу к начальнику главного управления обладминистрации, просто заместитель главы муниципального образования – к начальнику рядового областного управления. Подобные эквиваленты введены также для ведущих, главных, средних и младших должностей.

Другой новеллой стало то, что из реестра должностей муниципальной службы Орловской области исключаются должности председателя контрольно-счетного органа, его заместителей, а также аудиторов.

ИА «Орелград»