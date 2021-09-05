Орловских чиновников обязали вежливо вести себя с гражданами

Вежливость стала одним из обязательных требований нового регламента.

Управление культуры и архивного дела Орловской области утвердило административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче простым гражданам и юридическим лицам архивных справок, выписок и копий архивных документов. По сути, регламент представляет собой обязательную к исполнению инструкцию для чиновников. Как следует из приказа управления, разработан он «в целях повышения качества исполнения запросов физических и юридических лиц, связанных с реализацией их законных прав и свобод».

В целом регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления указанной госуслуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении. Заявителями могут быть граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, организации, общественные объединения, государственные и негосударственные учреждения. Согласно регламенту, чиновник обязан принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц. Основными требованиями при этом являются актуальность, своевременность, четкость и доступность в изложении информации, полнота информации и ее соответствие требованиям законодательства.

«Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону, — следует из регламента. — При ответах на телефонные звонки должностные лица управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управления, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок».

Обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней с момента их регистрации. Оснований для отказа в приеме запроса документом не предусмотрено, равно как и оснований для приостановления предоставления данной госуслуги. Впрочем, чиновникам дано право в ряде случаев госуслугу не оказывать. Например, такое возможно, если запрос не поддается прочтению, если ответ на него может выдать государственную тайну, а также в случае, если в запросе содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц архива и членов их семей.

ИА «Орелград»