Под Орлом осудили сбежавшую с места ДТП автоледи

У женщины нашлась альтернативная версия происшедшего.

Обвинительный приговор вынес Верховский районный суд Орловской области. Местную жительницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что она, управляя автомобилем, сбила пешехода, после чего оставила место происшествия. Произошло это еще в декабре 2019 года.

Из материалов следует, что автоледи около 17 часов дня на личном автомобиле сбила женщину, шедшую по правой обочине дороги в попутном направлении. От удара потерпевшая упала на обочину и так и осталась лежать, не двигаясь. Автоледи остановилась, но увидев неподвижного человека, снова запустила двигатель и скрылась с места ДТП. Следствие и суд посчитали, что сделала она это, чтобы избежать ответственности за содеянное.

Впрочем, у подсудимой нашлась своя, альтернативная версия. Вину она не признала и пояснила, что ехала с включенным ближним светом фар со скоростью 40-50 км/ч. По пути ее следования с правой стороны дороги на обочине стоял автомобиль КАМАЗ с прицепом, причем прицеп частично стоял на проезжей части. Проезжая мимо кабины грузовика, она увидела женщину, которая шла в попутном направлении и вышла на проезжую часть, чтобы обойти КАМАЗ. Когда автоледи проехала мимо грузовика, то посмотрела в зеркало заднего вида и увидела, что женщина лежит на дороге.

Подсудимая рассказала, что сразу остановилась, вышла из машины и осмотрела ее, а затем подошла к лежавшей на земле женщине. По ее версии, потерпевшая находилась без сознания, но якобы никаких телесных повреждений на ней не было. Поэтому автоледи подумала, что женщине просто стало плохо. Также подсудимая заявила, что сама оттащила потерпевшую с дороги на обочину, после чего вызвала скорую помощь и дождалась, когда та приедет. Только после приезда медиков она поехала дальше.

Однако собранных следствием доказательств и показаний очевидцев хватило суду для того, чтобы признать автоледи виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составит 3 года. Кроме того, осужденная на 2 года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»