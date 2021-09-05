Под Орлом пьяный муж едва не заколол жену вилами

5.9.2021 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина ночью устроил пьяный скандал с применением сельхозинвентаря.

Мировой суд судебного участка Покровского района Орловской области рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного по ч.1 ст.119 УК РФ. Мужчину заподозрили в угрозе убийством. Жертвой посягательств стала его супруга. Следствием было установлено, что домашний скандал произошел около часа ночи. Что уж стало его причиной, можно только догадываться.

Из материалов дела следует, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, вооружился  сельскохозяйственным инвентарем. Поясним, что это были вилы, изготовленные промышленным способом и не относящиеся, как определил позже эксперт, к холодному оружию. С вилами наперевес муж погнался за женой, к счастью, она успела скрыться за дверью.

Мужчина не успокоился и стал наносить удары вилами в дверь,  высказывая в адрес жены явно угрожающие слова: «Я тебя убью, заколю». Удары оказались такими сильными, что вилы пробили дверь и нанесли женщине колотые раны в области плеча. Они оказались не опасными для жизни и здоровья.  Но, по версии следствия, потерпевшая реально испугалась за свою жизнь.

Впрочем, в суде она подала ходатайство о прекращении производства по делу, пояснив, что муж принес ей свои извинения, и она его простила. Подсудимый поддержал ходатайство и пояснил, что вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. Выслушав мнение прокурора, который также не высказал возражений, суд постановил закрыть дело. При этом вещественное доказательство — вилы хозяйственно-бытового назначения, владельцу не вернут. Суд постановил уничтожить их как орудие преступления.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования