Под Орлом пьяный муж едва не заколол жену вилами

Мужчина ночью устроил пьяный скандал с применением сельхозинвентаря.

Мировой суд судебного участка Покровского района Орловской области рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного по ч.1 ст.119 УК РФ. Мужчину заподозрили в угрозе убийством. Жертвой посягательств стала его супруга. Следствием было установлено, что домашний скандал произошел около часа ночи. Что уж стало его причиной, можно только догадываться.

Из материалов дела следует, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, вооружился сельскохозяйственным инвентарем. Поясним, что это были вилы, изготовленные промышленным способом и не относящиеся, как определил позже эксперт, к холодному оружию. С вилами наперевес муж погнался за женой, к счастью, она успела скрыться за дверью.

Мужчина не успокоился и стал наносить удары вилами в дверь, высказывая в адрес жены явно угрожающие слова: «Я тебя убью, заколю». Удары оказались такими сильными, что вилы пробили дверь и нанесли женщине колотые раны в области плеча. Они оказались не опасными для жизни и здоровья. Но, по версии следствия, потерпевшая реально испугалась за свою жизнь.

Впрочем, в суде она подала ходатайство о прекращении производства по делу, пояснив, что муж принес ей свои извинения, и она его простила. Подсудимый поддержал ходатайство и пояснил, что вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается. Выслушав мнение прокурора, который также не высказал возражений, суд постановил закрыть дело. При этом вещественное доказательство — вилы хозяйственно-бытового назначения, владельцу не вернут. Суд постановил уничтожить их как орудие преступления.

ИА «Орелград»