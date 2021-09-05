В Орле разрешат сносить не признанные аварийными дома?

Областные власти утвердили список критериев для жилищной застройки.

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как известно, региональный закон дает инвесторам право реализовывать проекты по комплексному развитию территории жилой застройки. Этот механизм очень удобен при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Последнее и без того «приговорено» к сносу. Но денег у муниципалитетов на снос хватает не всегда. В Орле были случаи, когда расселенные дома годами пустовали, становясь магнитом для асоциальных элементов.

Застройщик, реализующий инвестиционный проект, по договору с властями имеет право снести аварийные дома за свой счет, а затем на их месте возвести многоэтажку или социальный объект. Однако случается, что в границах застраиваемой территории стоят многоквартирные дома, старые двух- трехэтажки, к примеру, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В Москве проблема с ними решается в рамках программы реновации. Старый дом сносится, а на его месте возводится новая высотка.

В регионах власти также вправе устанавливать критерии сноса домов в рамках местного Градостроительного кодекса. Такие критерии и установлены в Орловской области. Всего их четыре. Первый из них — физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены и фундамент) превышает 47 и более процентов; второй — многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения до 1970 года, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Третий критерий — многоквартирные дома признаны находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии в установленном законом порядке; четвертый — в многоквартирных домах отсутствуют одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения (холодное водоснабжение, водоотведение или электроснабжение). Отметим, что многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, но расположены в границах территории комплексного развития жилой застройки, должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным губернаторским постановлением.

ИА «Орелград»