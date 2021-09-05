В Орловской области осудили «мародера»

Житель региона «чужими руками» обчистил сгоревший дом.

Урицкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что преступный план созрел у него в мае этого года. Он подыскал в деревне чужой сгоревший дом и решил похитить оттуда систему отопления и продать ее.

Мужчина обратился к своему знакомому, обманув его при этом. Он предложил приятелю приобрести у него металлолом, заверив приятеля, что имущество в сгоревшем доме принадлежит ему. Также попросил помочь ему демонтировать трубы. Приятель не подозревал об истинных намерениях подсудимого и нанял грузовой фургон. Далее «продавец» и «покупатель» отправились на грузовике в одну из деревень Урицкого района, где находится сгоревший дом.

«Бригада» проникла внутрь через незапертую входную дверь и при помощи привезенного с собой газового резака с кислородным и газовым баллонами демонтировала трубы системы отопления. Затем трубы были погружены в автомобиль. Их общая масса составляла около 300 кг, а общая стоимость – порядка 5,7 тысячи рублей. Отпустив фургон, «продавец» и «покупатель» вернулись к сгоревшему дому уже на личном легковом автомобиле.

Они погрузили в багажник все металлические предметы, которые нашли, включая сгоревший холодильник и старую мойку, несколько секций забора и даже пружины от кровати и дождевой слив. Между прочим, стоимость этого имущества также составила около 5 тысяч рублей. Однако действия злоумышленника не остались безнаказанными. В полицию обратилась хозяйка сгоревшего дома. Вскоре «мародер» был задержан. Свою вину он признал полностью. Суд приговорил его к 350 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»