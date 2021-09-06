Аудиторы оценили программу льготной ипотеки в Орле

Расходование средств на жилищную программу проверила областная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала краткий вариант проведенного ею анализа эффективности расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Ипотека». Напомним, он является частью национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что в 2020 году из областного бюджета на льготную ипотеку было выделено 9,334 миллиона рублей, или 92 процента от запланированного уровня. Общий объем расходов оказался на 4,2 процента меньше показателя 2019 года. Но при этом, как отмечают аудиторы, все заявки застройщиков 2020 года на получение субсидий были исполнены в полном объеме.

«Программа предоставления льготной ипотеки жителям Орловской области в проверяемом периоде реализовалась при участии кредитной организации ПАО «Сбербанк» и застройщиков — ПАО «Орелстрой», ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2», — следует из отчета КСП. — Фактически в 2020 году 216 граждан Орловской области приобрели квартиры в ПАО «Орелстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2» с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой, предоставленного ПАО «Сбербанк», что составляет 6,9 процента от общего количества предоставленных в регионе ипотечных кредитов на первичном рынке жилья».

По итогам 2020 года из семи утвержденных показателей регионального проекта «Ипотека» не достигнуты были два. Исполнение такого целевого индикатора как «количество предоставленных ипотечных кредитов на первичном рынке» составило 98,3 процента, индикатора «количество семей (граждан), которые улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой» — 86,4 процента.

Что касается нарушений, то они оказались незначительными. Например, аудиторы указали на несоблюдение сроков внесения изменений в госпрограмму Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства». В ряде случаев нарушались сроки направления застройщикам реестров свидетельств, выданных гражданам для приобретения жилья. Также были выявлены отдельные случаи «разночтения нормативного регулирования требований, предъявляемых к заявителям для получения мер государственной поддержки».

ИА «Орелград»