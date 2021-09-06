Аукцион по продаже теплой автостоянки в Орле отменен

Решение об отмене торгов принял собственник имущества.

Питерская компания «Российский аукционный дом», являющаяся официальным продавцом орловского госимущества, оформила протокол об отмене аукциона, который был назначен на 16 сентября 2021 года и должен был пройти в электронной форме. Основанием для отмены торгов стало решение собственника, направленное в адрес владельца электронной торговой площадки. Речь идет об аукционе, на который было выставлено два объекта недвижимости. Первый – это нежилой объект незавершенного строительства, а именно теплая автостоянка, степень готовности которой составляет 80 процентов. Расположена она в Орле на улице Красноармейской, площадь застройки составляет 364,5 квадратных метра.

Второй объект представлял собой земельный участок с видом разрешенного использования «Завершение строительства и эксплуатация теплой автостоянки». Его площадь составляет 510 квадратных метров. Отметим, что оба объекта находятся в собственности Орловской области, то есть решение об отмене торгов принимали областные чиновники. При этом организаторы не сообщили, чем именно был мотивирован отказ.

Добавим, что оба объекта планировалось пустить с молотка по распоряжению правительства региона в рамках реализации программы приватизации государственного имущества. Начальная цена недостроенной автостоянки была установлена в размере 2,724 миллиона рублей, земельного участка под ней – 1,608 миллиона. Таким образом, при успешной продаже областная казна могла бы пополниться более чем на 4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»