Гиды-переводчики в Орле начнут работать по новым правилам

Поправки в туристический закон вступят в силу в 2022 году.

В Орловской области в окончательной редакции утверждены изменения в региональный закон «О регулировании отдельных отношений в сфере туризма и туристской деятельности». В целом они вступят в силу с 1 июля 2022 года, но несколько обновленных пунктов начнут действовать уже с 1 января 2022 года. Изменения, в первую очередь, коснутся порядка правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В частности, в регионе будет введена обязательная аттестация указанных работников. Таково требование федерального законодательства, которое делегировало полномочия по проведению такой аттестации на региональный уровень. Для этого в областной администрации будет создана специальная аттестационная комиссия. Она будет принимать у соискателей своего рода экзамены.

Сведения об аттестованных экскурсоводах и гидах-переводчиках будут вноситься в единый федеральный реестр с открытым доступом. Любой желающий сможет проверить, обслуживает ли его профессионал или «проходимец». Отличительной чертой орловских гидов и экскурсоводов станет нагрудная идентификационная карточка, типовую форму которой областным властям еще предстоит утвердить. Выдаваться она будет при выдаче аттестата. Отметим, что вышеуказанная комиссия получит право принимать решения о прекращении действия конкретного аттестата, если в работе экскурсовода или гида будут выявлены нарушения.

ИА «Орелград»