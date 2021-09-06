Орловская станция умягчения воды обойдется дороже, чем планировалось

6.9.2021 | 15:13 Новости, Экономика

Региональные власти рассчитывают на помощь федерального центра.

На заседании регионального Правительства сегодня обсуждалось строительство станции умягчения на Окском водозаборном узле, сообщает пресс-служба областного Правительства. Проект должен быть реализован в 2022 году.

«В настоящее время осуществлена повторная загрузка проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости на указанный объект», информирует пресс-служба Правительства.

Ожидается значительное подорожание проекта. В связи с нехваткой средств Орловская область попытается получить субсидии от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Отметим, что в ближайшие годы в Орловской области будет построено еще два объекта, связанных с водоснабжением. Это еще одна станция умягчения в Орле (на Комсомольском ВЗУ) и станция очистки и обезжелезивания воды в Кромах.

ИА «Орелград»

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