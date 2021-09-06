В воскресенье водители дважды переворачивались на орловских трассах

6.9.2021 | 14:53 Новости, Происшествия

В обоих ДТП пострадали люди.

В воскресенье, 6 сентября, в Орловской области произошло дважды переворачивались водители автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В 14.00 водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением и вылетел с трассы. Это произошло на трассе «Глазуновка-Долгое» и привело к госпитализации 41-летнего мужчины.

В этот же день 23-летний водитель ВАЗ 21102 проигнорировал требование полицейского об остановке и врезался в припаркованный «Хендэ Солярис». Это привело к опрокидыванию автомобиля ВАЗ.

Происшествие произошло на трассе «Орел-Тамбов» в 17.13. Водитель уцелел, но травмы получил его 19-летний попутчик.

ИА «Орелград»

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