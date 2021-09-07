КСП проверила особую экономическую зону «Мценск»

Экспертно-аналитическое мероприятие было плановым.

Контрольно-счетная палата Орловской области в плановом порядке провела экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер экономической политики, направленных на развитие территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Напомним, эта зона действует с 2019 года, когда областные власти заключили соответствующее соглашение с правительством РФ. Основной целью проекта является «обеспечение достижения стабильного социально-экономического развития города Мценска путем прироста производства товаров и услуг, инвестиций и числа рабочих мест».

Следовательно, должны увеличиться налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что в свою очередь «открывает возможности качественного улучшения ситуации как для Мценска, так и для жителей региона в целом». Аудиторы фактически проверили результаты двух лет функционирования ТОР и пришли к выводу, что эта территория «не достигла в полном объеме итоговых показателей». С другой стороны, КСП отмечает и целый ряд положительных моментов.

Так, подсчитано, что в ТОР «Мценск» за проверенный двухлетний период создано 1428 рабочих мест, и это притом, что по плану к концу 2028 года должно было быть создано 996 новых рабочих мест. То есть, данный показатель не только уже достигнут, но и опередил планы на 10 лет, а также в полтора раза превысил их. В качестве положительных моментов КСП также отмечает открытие новых производств, в результате чего поступления в региональный и местный бюджеты за 2019-2020 годы составили 102,4 миллиона рублей. По состоянию на 1 апреля 2021 года с 13 резидентами заключены соглашения о работе на ТОР «Мценск», плановый индикатор превышен на шесть резидентов. Заявленные объемы частных инвестиций составили 2,541 миллиарда рублей, но фактически уже инвестировано 3,084 миллиарда.

«Комплекс мер государственной поддержки, определенный положениями нормативно-правовых актов, создает резидентам территории опережающего развития прямую финансовую поддержку (налоговые льготы), возможность получить земельные участки в аренду без проведения торгов, а также меры косвенной поддержки (информационно-консультационное обеспечение деятельности), — следует из отчета КСП. — Одним из основных механизмов привлечения резидентов на территорию социально-экономического развития является льготный налоговый режим, который позволяет резидентам добиться снижения затрат на производство продукции».

Наиболее существенной льготой является снижение тарифов обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды с 30 до 7,6 процента от фонда оплаты труда. Из 13 резидентов правом применения пониженных тарифов страховых взносов на конец 2020 года воспользовались 9 резидентов с укомплектованным количеством рабочих мест. Рисков не достижения стратегических целей создания ТОР в исследуемом периоде не выявлено, резюмирует КСП.

ИА «Орелград»