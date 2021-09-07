Мошенники предлагали орловским чиновникам «кадровые перспективы»

Информация об этом уже передана в правоохранительные органы.

Группа мошенников звонила областным чиновникам и предлагала «кадровые перспективы» в обмен на оплату. Об этом заявил губернатор Клычков в прямом эфире в социальных сетях.

«Сегодня мой день сделала группа мошенников, которая обзванивала членов Правительства и предлагала им кадровые перспективы, намекая на какую-то оплату. Ну вот люди ко мне приходили. Кто-то со смехом, кто-то с ужасом, что такое происходит. Я передал всю информацию в правоохранительные органы. Уже ищем людей, которые занимаются такими провокациями», сообщил Андрей Клычков.

Известно также, что мошенники просили всех собеседников никому не рассказывать о содержании разговора. Однако приватность соблюдена не была – члены Правительства оперативно донесли информацию до начальства.

«Кадровые решения я принимаю, без всяких посредников», добавил губернатор.

ИА «Орелград»