Областные власти посетовали на «Пшеницу-2000»

Чиновники обладминистрации напомнили, как у региона появился долг.

Областные власти презентовали седьмой выпуск Web-журнала «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», который появился в этом году и традиционно содержит основную статистическую информацию. В новом выпуске особое внимание привлекает раздел, посвященный долговой политике Орловской области. Она, согласно официальной позиции, «направлена на обеспечение сбалансированности областного бюджета, эффективное управление государственным долгом и снижение влияния долговой нагрузки на областной бюджет».

Впрочем, если судить по объему госдолга в процентном соотношении к объему собственных доходов бюджета, то Орловская область плетется в хвосте национального рейтинга. На данный момент госдолг региона немного не достигает 20 миллиардов рублей. В прошлом году он был почти равен объему собственных доходов, в текущем году ситуация несколько улучшилась. Интересно, что областная администрация в своем журнале решила напомнить, как вообще у Орловщины появился внешний долг. В результате получился неожиданный «камешек в огород» первого орловского губернатора Егора Строева.

«Напомним, что государственный долг Орловской области возник более 20 лет назад из-за реализации международного проекта «Пшеница-2000.Орел», в рамках которого предусматривалось привлечение под областные гарантии заемных средств Внешэкономбанка РФ на приобретение импортной сельхозтехники на сумму 117 миллионов немецких марок, — говорится в издании. — Покупатель техники не расплатился по кредитам, в том числе вследствие дефолта и взрывного скачка валютного курса, и Внешэкономбанк РФ предъявил правительству Орловской области, как к поручителю, требование о выплате долга в размере 96 миллионов евро».

В 2013-2014 годах произошло значительное увеличение государственного долга региона (свыше 40 процентов ежегодно) в связи со значительным ростом курса евро по отношению к рублю, что также повлекло за собой увеличение расходов бюджета на его обслуживание. Впрочем, далее отмечается, что с 2018 года в Орловской области началась реализация мероприятий направленных на сокращение государственного долга. Благодаря этому, за 2018-2019 годы его объем сократился на 17 процентов, или на 516,8 миллиона рублей. Ситуация вновь изменилась не в лучшую сторону в 2020 году, когда «реализация экстренных и финансовоемких мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции повлекла за собой повышение объема заимствований».

ИА «Орелград»