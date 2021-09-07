Орловская область начнет проектировать Западный обход за свой счет

7.9.2021 | 15:14 Новости, Общество

Федерального финансирования проекта в этом году добиться не получиться.

Региональные власти приняли решение начать проектировать Западный обход Орла за свой счет. Об этом сообщил губернатор Клычков во вчерашнем прямом эфире в социальных сетях.

«Мы начнем проектировать за собственные средства. На текущий год у «федералов» нет средств на масштабный проект. Поэтому мы сделаем проект и будет выходить с заявкой на финансирование», сообщил губернатор.

Напомним, Западный обход должен связать дороги на Брянск и Курск. В прошлые годы региональные власти не раз заявляли о планах построить этот объект, но до сих пор работы так и не начались.

ИА «Орелград»

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