Орловская область начнет проектировать Западный обход за свой счет

Федерального финансирования проекта в этом году добиться не получиться.

Региональные власти приняли решение начать проектировать Западный обход Орла за свой счет. Об этом сообщил губернатор Клычков во вчерашнем прямом эфире в социальных сетях.

«Мы начнем проектировать за собственные средства. На текущий год у «федералов» нет средств на масштабный проект. Поэтому мы сделаем проект и будет выходить с заявкой на финансирование», сообщил губернатор.

Напомним, Западный обход должен связать дороги на Брянск и Курск. В прошлые годы региональные власти не раз заявляли о планах построить этот объект, но до сих пор работы так и не начались.

ИА «Орелград»