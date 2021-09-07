Орловские спасатели снова нашли заблудившегося грибника

7.9.2021 | 14:00 Новости, Происшествия

Родственники пропавшей вовремя подняли тревогу.

Спасатели и полиция спасли пожилую женщину, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о произошедшем поступила вчера в девять вечера. Родственники женщины забеспокоились и обратились за помощью к властям.

Уже через два часа поиски увенчались успехом. Женщину нашли, ее состояние удовлетворительное.

Происшествие произошло в Шаблыкинском районе, около села Робье. Ранее в Урицком районе спасателям удалось обнаружить другого заблудившегося лесника. Им также был пожилой человек.

ИА «Орелград»

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