Орловские спасатели снова нашли заблудившегося грибника

Родственники пропавшей вовремя подняли тревогу.

Спасатели и полиция спасли пожилую женщину, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о произошедшем поступила вчера в девять вечера. Родственники женщины забеспокоились и обратились за помощью к властям.

Уже через два часа поиски увенчались успехом. Женщину нашли, ее состояние удовлетворительное.

Происшествие произошло в Шаблыкинском районе, около села Робье. Ранее в Урицком районе спасателям удалось обнаружить другого заблудившегося лесника. Им также был пожилой человек.

ИА «Орелград»