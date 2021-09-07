Орловский МУП крупно задолжал дочке «Газпрома»

Предприятие объяснило появление долга финансовыми трудностями.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Орел» к муниципальному унитарному предприятию «Орловский теплосервис». Последнее базируется в поселке Знаменка и обслуживает жителей Орловского района. Истец просил взыскать с ответчика задолженность за поставленный природный газ в размере без малого 5,5 миллиона рублей. Причем долг сложился по итогам апреля 2021 года.

В судебном заседании ответчик исковые требования признал в полном объеме. Представитель МУПа пояснил, что причина неоплаты кроется в наличии финансовых трудностей у предприятия. Суд установил, что договор поставки газа между сторонами был заключен в декабре 2020 года. Поставщик обязался снабжать МУП газом в течение всего 2021 года. Покупатель, в свою очередь, обещал исправно в полном объеме и своевременно оплачивать поставки ресурса.

Как следует из материалов, по указанному договору ответчику был поставлен природный газ в апреле 2021 года в размере 512,131 тысячи кубических метров. Это подтверждается соответствующим сводным актом поданного-принятого газа и счетом-фактурой, которые были подписаны сторонами без разногласий и скреплены печатями. Однако оплаты поставщик не дождался, а его письменные претензии были оставлены ответчиком без удовлетворения и ответа. Проверив документы, суд постановил взыскать с МУП «Орловский теплосервис» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Орел» всю заявленную сумму, а именно 5,487 миллиона рублей. Также МУПу придется оплатить расходы на оплату государственной пошлины.

ИА «Орелград»