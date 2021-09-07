Орловским чиновникам заплатят по 1000 рублей за грамоту

В регионе введут новую градацию поощрения госслужащих.

Администрация губернатора и правительства Орловской области разработала порядок выплаты единовременных поощрений государственным гражданским служащим, которые работают в обладминистрации. Проект этого документа в настоящий момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Затем он будет подан губернатору на подпись.

Общие правила поощрения чиновников в Орле позаимствовали из Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», который в целом регламентирует процедуру выплат. Размеры поощрений будут установлены указом главы региона. Всего предусмотрено четыре вида таких бонусов. Так, единовременное поощрение в размере 500 рублей выплачивается при объявлении чиновнику благодарности. Такую же сумму он получит, если будет поощрен по линии какого-нибудь федерального ведомства или проекта. Например, если орловский чиновник получит благодарность или грамоту федерального министерства, то ему приплатят и из областного бюджета.

Бонус в 1000 рублей положен в случае награждения почетной грамотой органа исполнительной власти, то есть какого-либо структурного подразделения обладминистрации, департамента, например. Ну а самым крупным поощрением станет единовременная выплата месячного денежного содержания гражданского служащего. Такой бонус положен в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Подчеркнем, что речь идет не о должностном окладе, а о среднем денежном содержании, в состав которого входят все положенные чиновнику надбавки.

ИА «Орелград»