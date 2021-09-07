Под Орлом открыли завод стоимостью почти три миллиарда рублей

«Мираторг» открыл завод по переработке масличных культур.

В Кромском районе «Мираторг» открыл производство стоимостью 2 миллиарда 817 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Церемонию открытия масложирового предприятия посетили Губернатор Орловской области Андрей Клычков, президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник, заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков и глава Кромского района Иван Митин.

«Глубокая переработка сырья позволит получить экологические чистые компоненты кормов (шрот: рапсовый, подсолнечный, соевый) для собственных нужд холдинга, а также растительные масла (рапсовые, подсолнечные, соевые), что будет способствовать повышению экономической и физической доступности этого вида продукции от отечественных производителей на рынке. Готовый продукт будет реализовываться в России и на экспорт», сообщается в пресс-релизе.

Ожидается, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода проекта на полную мощность превысят 182 млн рублей.

Агрохолдинг «Мираторг» − крупнейший производитель свинины и говядины в России. На заводах, входящих в холдинг, работает более 40 000 человек.

ИА «Орелград»