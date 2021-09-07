В Орле рассказали, как сократить расходы на создание бизнеса

Существенную помощь может оказать представление документов через МФЦ.

Управление ФНС России по Орловской области раскрыло простой способ, который может помочь гражданам сократить расходы на создание собственного бизнеса. Как пояснили в ведомстве, заключается он в изменении способа подачи документов. Так, при госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя можно не уплачивать пошлину даже при подаче документов на бумажном носителе. Это исключение касается тех, кто обращается за данной услугой в многофункциональный центр.

«Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданин РФ представляет в отделение МФЦ всего два документа: заявление о регистрации по форме Р21001 и копию основного документа, удостоверяющего личность, — говорят в УФНС. — В этом случае не требуется обращение к нотариусу, так как сотрудник МФЦ имеет право заверить подпись индивидуального предпринимателя на заявлении и копию паспорта».

В результате гражданин получает ответ от налогового органа на адрес своей электронной почты, указанный в заявлении. Если понадобится бумажная версия свидетельства, то за ней нужно обратиться в то же самое отделение МФЦ, куда было подано заявление. Кстати, согласно приведенной статистике, в первой половине 2021 года в межрайонную инспекцию ФНС России №9 по Орловской области через МФЦ поступило более 400 заявлений о регистрации индивидуальных предпринимателей, поступивших, или 18 процентов от их общего количества.

ИА «Орелград»