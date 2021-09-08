Болхов отпраздновал первый Собор Орловских святых

Гостей праздника ждала насыщенная программа.

Сегодня, в Спасо-Преображенском соборе города Болхов впервые отпраздновали Собор Орловских святых, сообщает пресс-служба облсовета. При этом, дата праздника была утверждена Священным Синодом Русской Православной Церкви.

По этому случаю Болхов посетили почетные гости: Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов, заместитель Председателя регионального парламента Сергей Потемкин.

Праздничная программа началась с утренней Божественной литургии. По окончании службы был совершён молебен «Всем святым, в земле Орловской просиявшим». Также были освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова. А благотворители получили награды РПЦ.

Не обошли внимание и памятник Николаю Чудотворцу, который недавно был установлен в Болхове. Он был освящен. Закончился день праздничным концертом.

По ходу мероприятия к собравшимся обратился Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета:

«Я хочу выразить слова искренней благодарности Орловскому духовенству за деятельность, направленную исключительно на укрепление мира и согласия в обществе. Ведь именно вера для нас всегда была тем невидимым звеном, которое объединяет людей. Во времена войн она давала утешение и надежду, силу и стойкость. В мирное время учит духовности, доброте и любви. Орловская земля знает множество святых. Одним из наиболее почитаемых был и остаётся Георгий Коссов, который молился за наше Отечество и его людей. Ведь не просто так Иоанн Кронштадтский говорил: «Что едете вы ко мне издалека, когда у вас на Орловщине такой великий старец живёт». В этот особый для всех нас день я желаю всем здоровья, мира и гармонии и выражаю искреннюю благодарность Священному Синоду за то, что на Орловщине теперь есть такой праздник».

ИА «Орелград»