Дело об уличной драке собак дошло до орловского облсуда

8.9.2021 | 12:30 Закон и порядок, Новости

Орловский облсуд рассмотрел дело о последствиях нападения пса на соседскую собаку.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в апелляционной инстанции рассмотрено необычное дело. В первой инстанции оно было рассмотрено судом Орловского района. Спор зашел о компенсации, по сути, последствий драки, которую устроили домашние псы. Инцидент произошел в начале декабря 2020 года в деревне Никуличи. Как следует из сообщения суда, «отношения» между собой решили выяснить дворовые  собаки, охраняющие соседние домовладения.

Одна из них вырвалась со своего двора и напала на собаку соседей. Хозяйка последней бросилась на защиту своего питомца. Когда она пыталась растащить животных в разные стороны, соседский пес здорово ее покусал. Женщина получила многочисленные травмы. К тому же, напавший пес повредил ее одежду и обувь. Эта женщина подала иск в суд, требуя взыскать в ее пользу с владельцев собаки-агрессора материальную и моральную компенсацию.

В иске она пояснила, что была вынуждена обратиться за помощью в травмпункт. Затем какое-то время находилась на стационарном и амбулаторном лечении. Договориться полюбовно с соседями ей не удалось.  Суд первой инстанции иск удовлетворил частично. С владельцев напавшей собаки в пользу пострадавшей женщины взыскано более 70 тысяч рублей, из которых 50 тысяч составила компенсация морального вреда. Остальное – это  стоимость лекарств, которые пришлось купить истице, поврежденной обуви, а также расходы на услуги представителя.

«Ответчики с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу, в которой, в том числе ссылались на то, что судом при вынесении решения не учтена грубая неосторожность истца, которая, игнорируя опасность для своего здоровья, разнимала дерущихся собак», — уточнили в облсуде.

Впрочем, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда этот довод отклонила. По ее мнению, в сложившейся ситуации орловчанка «действовала как рачительный собственник собаки, предприняв попытку защитить ее от нападающего пса». Следовательно,  грубой неосторожности с ее стороны не было. Решение суде первой инстанции оставлено без изменения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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