На Орловщине изъято 17 тысяч литров «палёнки»

Также обнаружено более тысячи пачек незаконной табачной продукции.

С начала года изъято 1500 литров этилового спирта и 15,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Статистику озвучили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области.

«По информации начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области Эдуарда Мирошкина, в 2021 году возбуждено 4 уголовных дела, связанных с незаконным производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, из которых 2 – в составе организованной группы, 2 – в составе группы по предварительному сговору. Еще 9 уголовных дел связано с незаконным использованием товарных знаков при реализации алкогольной продукции. Ущерб правообладателей составил 6,675 млн рублей. Также зафиксировано 3 преступления, совершенных в сфере оборота контрафактной и фальсифицированной табачной продукции и 1 — по факту незаконного использования товарных знаков. Изъято 1125 пачек табачной продукции на общую сумму 10,6 млн рублей», сообщается в пресс-релизе.

Губернатор Андрей Клычков остался доволен проделанной работой и заявил, что удалось многое сделать для защиты предприятий от контрафакта.

ИА «Орелград»