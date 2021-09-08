Орловская область близка к повышению платы за детсад

Областные власти приняли постановление, касающееся родительской плат.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о среднем размере родительской платы. Речь идет о деньгах, которые родители платят за присмотр и уход за их детьми в государственных и муниципальных организациях дошкольного образования. Губернаторским постановлением на 2022 год она установлена в следующих размерах: по муниципальным округам и районам – 1376 рублей в месяц, по городским округам – 1765 рублей. Для сравнения, в 2021 году плата соответственно составляет 1281 и 1758 рублей.

Подчеркнем, что правом устанавливать окончательный размер родительской платы за детсад обладают власти на местах. При этом они руководствуются методикой, учитывающей все затраты, в том числе на питание дошколят, содержание зданий, укрепление материально-технической базы, зарплату сотрудников и т.д. Доля родителей в реальных затратах всегда не велика. Основную часть расходов берет на себя бюджет. Поэтому администрации городов и районов сами все рассчитывают и, как правило, ежегодно устанавливают «тарифы».

Утвержденный областным правительством средний размер платы служит для них своего рода ориентиром, потому что из областного бюджета муниципалитеты получают субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детсадах. Но поскольку средний размер платы, являющийся отчасти виртуальной величиной, немного вырос по сравнению с текущим годом, можно не сомневаться, что в ближайшие месяцы власти на местах немного увеличат и реальную родительскую плату.

Кстати, губернатор Клычков также обновил размеры субвенций на компенсацию части родительской платы за детсад, выплата которых предполагается в текущем году. Всего на эти цели предусмотрено чуть более 92 миллионов рублей, которые в разных долях получат 27 городов и районов Орловщины. Больше всего причитается городу Орлу – 5,855 миллиона рублей.

ИА «Орелград»