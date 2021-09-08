Орловские власти назначили нового директора МУП ЖРЭП (Заказчик)

Генеральным директором организации назначен Юрий Студенников.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил кандидатуру нового генерального директора МУП ЖРЭП (Заказчик), сообщает пресс-служба городской администрации.

Им стал Юрий Студенников, до этого работавший директором Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.

Студенникову 40 лет. У него два высших образования — экономическое и юридическое. Последние 14 лет он работает в органах муниципальной власти. Юрий Студенников поочередно занимал должности ведущего специалиста управления по развитию городского хозяйства администрации Орла, первого заместителя генерального директора МУП ЖРЭП (Заказчик), главы Заводского района и директора Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.

ИА «Орелград»