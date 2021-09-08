Орловский СК возбудил дело о невыплате зарплаты

8.9.2021 | 16:31 Закон и порядок, Новости

«Орловский проволочный завод» задолжал рабочим почти 2 миллиона рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «невыплата заработной платы», сообщает пресс-служба ведомства.

Более полусотни работников «Орловского проволочного завода» не получали зарплату с декабря 2020 года по май 2021 года. За это время накопился долг по зарплатам в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В настоящее время следствие ищет имущество подозреваемого, чтобы наложить на него арест. После этого планируется выплатить долги работникам.

ИА «Орелград»

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