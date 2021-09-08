Угонщика под Орлом задержали после 10-метровой погони

Молодой человек оконфузился во время попытки совершить преступление.

Уголовное дело о неудавшемся угоне чужого автомобиля рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ. На злодеяние он решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Само преступление было совершено на территории Образцовского сельского поселения под Орлом.

Было установлено, что нетрезвый молодой человек около 17 часов прогуливался по улице. Должно быть, он попросту устал идти пешком. Заметив припаркованный во дворе частного автомобиль «Нива Шевроле», подсудимый решил его угнать. Он вошел в чужой двор, забрался в салон автомобиля и завел двигатель. Затем нажал педаль газа и тронулся с места, но автомобиль тут же заглох.

Тут угонщика заметил владелец машины. Он бросился в погоню. Злоумышленник сумел вновь завести двигатель, но перепутал передачу и включил «задний ход». Он успел проехать всего 10 метров, когда машина вновь заглохла. В этот момент к автомобилю подбежал владелец, который сам и задержал угонщика. Действия последнего были квалифицированы дознавателем по ч.1 ст.166 УК РФ, как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

В судебном заседании потерпевший заявил письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он пояснил, что угонщик полностью возместил причиненный ему вред и принес свои извинения. Автомобиль не был поврежден, поэтому владелец простил угонщика. На всякий случай суд назначил экспертизу, которая показала, что обвиняемый психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал на время инкриминируемого ему деяния и не страдает в настоящий момент. В результате дело было закрыто.

ИА «Орелград»