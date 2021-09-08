Водитель, протаранивший две машины под Орлом, ушел от «уголовки»

Суд закрыл дело на виновника масштабного ДТП в пригороде Орла.

Орловский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СО ОМВД о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ранее не судимого уроженца Казахской ССР, которого обвиняли по ч.1 ст.264 УК РФ. Органом предварительного следствия было установлено, что он стал виновником крупного ДТП под Орлом. Обвиняемый управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом. Он следовал по трассе М-2 «Крым».

Около 17 часов дня водитель не уследил за дорожной обстановкой. В результате грузовик под его управлением протаранил стоявший на обочине МАЗ с прицепом. От удара его грузовик выбросило на полосу встречного движения, где он протаранил двигавшийся навстречу автомобиль «Ниссан Мурано». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил множественные травмы, в том числе переломы ребер и позвонков, ушиб грудной клетки. К счастью, потерпевший остался жив, но полученные травмы причинили его здоровью тяжкий вред.

Следователь в суде просил об освобождении виновника ДТП от уголовной ответственности в связи с тем, что тот «впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил причиненный преступлением ущерб». Впрочем, потерпевший не возражал против этого. В результате по решению суда виновник ДТП был освобожден от уголовной ответственности. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»