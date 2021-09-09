Чистая прибыль орловских аграриев за четыре года выросла в 17 раз

Андрей Клычков предложил запустить нацпроект по развитию сельских территорий.

Сельскохозяйственные предприятия Орловской области за последние 4 года смогли увеличить чистую прибыль в 17 раз, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Об этом Андрей Клычков заявил вчера на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. За этот же период объем реализации агропродукции вырос в 2 раза, рентабельность агробизнеса – в 4 раза, а зарплата работников сельскохозяйственной отрасли – в 1,5 раза.

Подобные стали возможными благодаря 3 миллиардам рублей, которые были потрачены на финансирование программы развития сельских территорий.

При этом, остается много нерешенных проблем. По мнению орловского губернатора, для их решения имеет смысл запустить нацпроект по развитию сельских территорий.

«Если не заняться вопросом поддержки села сегодня, то мы получим огромные территории без населения. Россия без села — Россия без будущего. И я рад, что мы сегодня занимаемся программной проработкой нового национального проекта сохранения села», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»