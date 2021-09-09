Экс-работник помог вскрыть нарушения в орловском техникуме

Его обращение стало поводом для внезапного визита инспекторов в учреждение.

Государственная инспекция труда в Орловской области в рамках поступившего в это ведомство обращения провела внеплановую проверку Орловского техникума агробизнеса и технологий. Судя по официальному сообщению инспекции, жалобу подал теперь уже бывший сотрудник этого образовательного учреждения. Проверка вскрыла факты нарушения трудового законодательства, причем касались они не только конкретного заявителя.

Итак, в инспекции напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан выплачивать заработную плату в установленные им сроки, но не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего распорядка, коллективным или трудовым договором. В ходе внепланового визита инспекторов труда в техникум было установлено, что как минимум в январе-июне 2021 года эти требования ТК РФ не соблюдались, поскольку зарплата выдавалась работникам с нарушением установленных дат.

Также были вскрыты нарушения при оформлении и выдаче отпускных, да и с самим графиком отпусков под роспись ознакомили не всех работников. Хотя, напоминает инспекция, график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Что касается жалобщика, то окончательный расчет с ним при увольнении не был произведен вовремя. Кроме того, в нарушение статьи 236 ТК РФ работодатель не начислил и не выплатил полагающуюся в подобных случаях денежную компенсацию.

Инспекция объясняет, что ее размер должен быть не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Начисляется компенсация от не выплаченных в срок сумм заработной платы, отпуска и расчета при увольнении за каждый день задержки по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

ИА «Орелград»