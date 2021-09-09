Оглашены результаты реализации нацпроекта «Образование» в Орле

Аудиторы проверили расходование средств, выделенных школам.

Информацию о результатах проверки целевого и эффективного расходования средств национального проекта «Образование» обнародовала областная Контрольно-счетная палата. Речь идет о бюджетных средствах, выделенных на создание и обновление материально-технической базы учреждений образования в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». Проверка была плановой. Серьезных нарушений, судя по отчету, КСП не нашла. Впрочем, после смены руководства областной счетной палаты, произошедшей по инициативе губернатора Андрей Клычкова весной этого года, информации о действительно грубых и серьезных нарушениях в редких отчетах этого ведомства почти не найти.

Из нового краткого отчета следует, что исполненный объем финансирования проекта «Современная школа» в 2020 году составил 49,9 миллиона рублей при 50,3 миллиона рублей запланированных. Освоение средств составило 100 процентов, а цель, определенная региональным проектом, была достигнута. Деньги на укрепление материально-технической базы получили 44 образовательные организации. Так, сельские школы получили 70 единиц техники «для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей».

Также 100-процентным в КСП назвали достижение такого показателя проекта, как «численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей». Таковая составила 9662 человека. Что касается нарушений, то счетная палата скромно упоминает об отдельных недостатках. Например, департаментом образования Орловской области при формировании паспорта и отчета регионального проекта «Современная школа» были допущены отклонения от требований «Методических рекомендаций по подготовке указанных документов».

Наибольшие претензии, попавшие в доступный общественности отчет, предъявлены Крутовской общеобразовательной школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Там были выявлены «15 случаев несвоевременного отражения в учете закупленного и принятого от поставщика оборудования». В частности, аудиторы указывают на «несоответствие дат принятия к учету закупленного оборудования, согласно регистрам бухгалтерского учета, датам приобретения».

КСП приводит такой пример: интерактивные панели стоимостью 354,9 тысячи рублей указанной школой были получены от поставщика 21 сентября 2020 года, а на учет они были приняты учреждением 17 сентября, то есть на четыре дня раньше поставки. В других случаях аналогичные расхождения составили от семи до 13 дней. КСП сообщает, что информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Орловской области Андрею Клычкову.

ИА «Орелград»