Стало известно, что искали археологи в Орле на улице Автовокзальной

Опубликованы акты государственной историко-культурной экспертизы.

Областные власти приоткрыли завесу тайны, опубликовав акты государственной историко-культурной экспертизы. Она была проведена археологами, которые в минувшем августе что-то искали на улице Автовокзальной в Орле. Теперь стало известно, что специалисты осматривали два крупных участка каждый площадью около 6500 квадратных метров. Эта земля предназначена для строительства многоквартирных домов.

До начала строительства, как это и положено по закону, на место были приглашены археологи. Их основной задачей было официально зафиксировать наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на отведенных под строительство участках. Для этого археологи заложили на месте обследования разведочные шурфы, а также подняли архивный материал XVIII — начала XX веков.

Кроме того, исследователями проводился анализ картографических материалов, данных дистанционного зондирования поверхности участка обследования, материалов полевых и историко-архивных исследований прошлых лет. В результате археологическая разведка не выявила на месте будущего строительства потенциальных памятников, не были найдены артефакты. Эксперты пришли к выводу, что все известные памятники археологии находятся на удалении от участка археологического обследования. Это означает, что эксперты дали добро на застройку.

ИА «Орелград»