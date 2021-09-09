Светильники в стиле лофт и рулонные шторы: орловская библиотека преобразилась

Проект обошелся в 5 миллионов федеральных рублей.

Юношеская библиотека-филиал №8 в Северном районе Орла открылась после ремонта, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области. Теперь библиотека встречает гостей с рулонными шторами, светильниками в лофт-стиле и расширенным книжным фондом.

Орловское учреждение одержало победу в конкурсе национального проекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек. Таким образом, из федерального бюджета удалось получить 5 миллионов рублей. Объект получил название «25 квартал».

«В обновленной библиотеке акцент сделан на стрит-арт и отражение урбанистической архитектуры. Оригинальные рулонные шторы, изображающие городские пейзажи, светильники в лофт-стиле делают каждую комнату индивидуально атмосферной. Однако основной изюминкой «25 квартала» остается книжный фонд, который благодаря нацпроекту «Культура» пополнился на более чем 2 тыс. новых изданий. Заявки на них формировались исходя из читательских запросов. Библиотека ждет посетителей по адресу: г. Орел, ул. Рощинская, д. 25», — сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»