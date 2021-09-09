В Орле предложили отметить 455-летие города 21 сентября

Интересно, что посыл идет со стороны областных властей.

Главной темой седьмого выпуска web-журнала «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», который презентовала администрация региона, стало предстоящее празднование 455-летия Орла. Именно так и преподносится данное событие в этом издании. Наверное, больше всех удивятся те, кто помнит, что 450-летие Орла было с размахом отпраздновано 5 августа 2016 года, когда отмечается День города. Но в этом году 5 августа в качестве 455-летия шумно не праздновалось, возможно, в том числе и потому, что денег из федерального центра, в отличие от предыдущего юбилея, на подготовку к празднованию не поступило.

Да и не могло поступить, поскольку точной даты основания Орла никто не знает. Известен только год, поскольку он упоминается в Никоновской летописи. Под 1566 годом в ней записано следующее: «Того же лета повелением государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее». Тем не менее, в упомянутом web-журнале сказано, что «21 сентября 2021 года город Орел празднует 455 лет со дня основания. Долгая история административного центра Орловской области включила в себя множество значимых событий и масштабных мероприятий».

Вероятно, областные чиновники ориентируются на косвенные признаки, отысканные краеведами. В последние годы появилась гипотеза о том, что Орел мог быть основан 21 сентября 1566 года, так как имеются сведения, что первый в Орле собор был освящен во имя Рождества Пресвятой Богородицы. А этот праздник отмечается 21 сентября (8 сентября по старому стилю). Такая логика имеет право на жизнь, но официальным Днем города по-прежнему остается 5 августа – день, когда в 1943 году город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Возможно, новый праздник нищему Орлу и не помешает, по крайней мере, он позволит некоторым горожанам хоть на миг отвлечься от насущных проблем.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что город Орел – культурный, экономический и промышленный центр региона, который постоянно преображается и наращивает темпы развития, — утверждается в web-журнале. — Каждый горожанин отметил появление новых современных объектов инфраструктуры и досуга. В настоящее время благоустройство общественных пространств и повышение комфорта проживания – одно из самых приоритетных направлений работы органов местного самоуправления и государственной власти».

ИА «Орелград»