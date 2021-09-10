Антимонопольщики проверят орловские рынки стройматериалов

Проверки начались на рынках цемента, кирпича и кровельных материалов.

Федеральная антимонопольная служба России расширила перечень проверяемых строительных рынков и подключила к дополнительным мероприятиям все свои территориальные органы. Это означает, что складывающаяся в данном секторе ситуация будет внимательно изучена и в Орловской области. По сведениям ФАС, проверки начались на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

«По мнению ФАС, на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, — сообщается в Telegram-канале ФАС. — Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе. О результатах проверок сообщим дополнительно».

Напомним, в Орловской области рост цен на строительные материалы в этом году стал одним из драйверов инфляции. Так, по данным Орелстата, по итогам июля 2021 года средняя цена на металлочерепицу выросла до 940,83 рубля за квадратный метр, что на 24,3 процента больше, чем годом ранее. Красный строительный кирпич по сравнению с показателем годичной давности подорожал на 15,8 процента (текущая средняя цена составляет 17 872,39 рубля за 1000 штук), рубероид – на 9,7 процента (средняя цена – 426,25 рубля за 10 метров), доски обрезные – на 5,8 процента (средняя цена – 23 038,05 рубля за кубометр).

Как уже писал Орелград, наиболее заметный рост цен на данном рынке в Орловской области наблюдался в июне 2021 года, он составил 10,2 процента. Согласно статистике, всего за месяц тогда на 9,6 процента подорожал еврошифер (до 3616,85 рубля за 10 квадратных метров), на 12,7 процента — плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные на 12,7 (до 288,1 рубля за квадратный метр), на 14,7 процента – металлочерепица. Доски обрезные в июне взлетели в цена в 1,5 раза.

ИА «Орелград»