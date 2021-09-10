Новоселье в Барвихе: орловский олигарх с молодой женой

Основатель «Гринна» Николай Грешилов с женой Еленой переехали в элитный подмосковный поселок.

Елена Грешилова, жена Николая Грешилова, в своем инстаграме поделилась фото с семейного новоселья. Судя по геолокации, новое жилье расположено в Барвихе — элитном поселке в Одинцовском городском округе Московской области, около Рублёво-Успенского шоссе.

«Орелград» попросил экспертов по элитной недвижимости оценить примерную рыночную стоимость подобного жилья.

«Барвиха входит в пул поселков на Рублево-Успенском шоссе, которое является самой востребованной локацией на элитном загородном рынке как из-за близости к Москве, так и из-за расположения там резиденций первых лиц государства, топовых чиновников и бизнесменов. Стоит отделять Барвиху от других поселков по данному направлению (к примеру, Жуковки).

Безусловно, стоимость недвижимости в таком месте априори не может быть низкой. Бюджет предложения в неохраняемой части Барвихи начинается от 100 млн рублей и может достигать $4 млн, в поселках класса de-luxe – от 5 млн долларов до $75 млн. В свою очередь, цена лотов в поселке «Сады Майендорф» стартует от $30 млн», — сообщила «Орелграду» Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE).

Личная жизнь Грешилова в последний год активно обсуждалась в СМИ и социальных сетях.

30 августа 2020 года основатель «Гринна» женился на студентке МГИМО Елене Скок. Бывшей сотруднице «Гринна» 25 лет. Она выпускница школы № 13 города Орла и московского университета им. Плеханова.

На празднике перед молодоженами выступил известный певец Валерий Меладзе. При этом, жители Орла были очень впечатлены масштабами торжества.

А в конце прошлого года у предпринимателя родился сын. Его назвали Николаем, и он стал полным тезкой своего отца.

ИА «Орелград»