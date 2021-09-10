Орловец с положительной характеристикой устроил дебош в отделе полиции

Мужчина раскидал мебель и поколотил полицейского.

Вступил в силу приговор, который вынес Железнодорожный районный суд города Орла в отношении ранее не судимого местного жителя. Последнего обвинили сразу в двух преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.318. Словом, речь идет о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Орле в мае этого года.

Около полуночи дежурившие там сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Орел» заметили нетрезвого мужчину, стоявшего у центрального входа вокзала. Из материалов дела следует, что он «своим поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». Его действия подпадали под статью 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Полицейский подошел к молодому человеку, представился и предложил пройти в дежурную часть. Правонарушитель подчинился и проследовал в отдел. Там полицейские решили провести личный досмотр задержанного. Последнего это почему-то разозлило. Он начал вести себя агрессивно, раскидывал мебель, как сказано в следственных материалах. Из них же следует, что в этот момент полицейские решили надеть на него наручники, чтобы он не «мог причинить себе и окружающим лицам увечья».

Для этого полицейским требовалось применить к дебоширу физическую силу, что они и сделали. Но и подсудимый в долгу не остался. Он вступил в настоящий бой: сначала ударил одного из полицейских ногой в левое бедро, а затем с силой боднул его лбом висок. В судебном заседании молодой человек вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью и получил наказание в виде небольшого уголовного штрафа.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого. Было установлено, например, что ранее он не был судим, на диспансерном учете у нарколога и психиатра по месту жительства не состоит, по месту работы характеризуется с положительной стороны. Правда, органы внутренних дел по месту жительства и регистрации охарактеризовали его как «лицо, неоднократно привлекавшееся к административной ответственности».

ИА «Орелград»