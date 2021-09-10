В Орле нежилое здание пришлось тушить пожарным поездом

Выгорело 150 квадратных метров.

На Привокзальной площади спасателям пришлось задействовать пожарный поезд, чтобы потушить пожар в нежилом здании, сообщает пресс-служба МЧС.

Звонок о пожаре поступил в МЧС вчера в 21.22. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит чердак по всей площади здания.

Чердачное помещение выгорело, но крыша не обрушилась. Сгорели внутренние помещения общей площадью 150 квадратных метров.

Пожар обошелся без жертв. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»