В Орле изготовили 7 тонн бюллетеней

Бюллетени для голосования начали развозить по территориальным избиркомам.

В Орле изготовлены бюллетени для голосования на выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, которые назначены на 19 сентября текущего года. Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, тираж выпустила «Типография «Труд», которая пока еще остается в государственной собственности. Напомним, с подачи губернатора ее выставляли на торги, планировалось пустить с молотка весь пакет акций, но желающих приобрести его не нашлось.

«Всего изготовлено 1 237 800 бюллетеней, — говорят в облизбиркоме. — Для 66 избирательных участков, которые будут оснащены КОИБ-2017, изготовлено 284 600 бюллетеней».

Сообщается, что общая масса изготовленных бюллетеней составила около 7 тонн. Некоторые бюллетени оказались лишними, они были уничтожены под надзором специальной рабочей группы. Также были уничтожены пластины, которые использовались в процессе этого производства. В облизбиркоме подчеркнули, что для защиты от подделки бюллетеней используется бумага с нанесенной на нее типографским способом защитной сеткой. Контроль на всех этапах осуществляла рабочая группа.

После приемки бюллетени начали развозить в территориальные избирательные комиссии. Эта задача поручена сотрудникам управления специальной связи по Орловской области. Помещения избиркомов, в которых будут находиться бюллетени, охраняются сотрудниками полиции. Напомним, что голосование на выборах в облсовет продлится три дня: 17, 18 и 19 сентября. В связи с трехдневным голосованием также отменен «день тишины» и изменен порядок хранения урн с бюллетенями.

Орловцам предстоит избрать 50 депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Отметим, что 25 депутатов избираются по одномандатным округам (один округ — один депутат), а еще 25 – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. В этом году количество выдвинутых кандидатов по сравнению с прошлыми выборами 2016 года выросло более чем на 20 процентов.

ИА «Орелград»