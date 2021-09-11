Зараженную пшеницу обнаружили под Орлом

Забракованной оказалась партия зерна из Покровского района.

В Орловской области выявлена партия зараженной пшеницы, которая уже отправлена на переработку. Об этом сообщает пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Речь идет о партии зерна массой 216 тонн, которую планировалось отправить в Курскую область с территории Покровского района Орловской области. Это была продовольственная пшеница, которая предназначалась для переработки в продукты питания.

Однако партия оказалась зараженной – специалисты выявили в ней выявлены семена повилики и потому запретили отгрузку. Это растение является одним из самых опасных карантинных видов. Повилика способна губить урожай различных культур. Кстати, видовая принадлежность сорняка была подтверждена заключениями экспертов ФГБУ «ЦНМВЛ».

«В соответствии с ч.5 ст.15 Федерального закона «О карантине растений» засоренная партия направлена на предприятие, включенное в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Владелец зараженной партии зерна привлечен к административной ответственности, в соответствии со ст. 10.3 КоАП РФ. Наказали его за то, что он своевременно не известил компетентные органы об обнаружении признаков заражения и засорения зерна.

ИА «Орелград»