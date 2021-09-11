Землю под застройку предложили в Орловской области

Информация об участках доступна на онлайн-сервисе «Земля для стройки».

На сегодняшний день в Орловской области для жилищного строительства предлагается 13 земельных участков и одна территория. Информация о них размещена на онлайн-сервисе «Земля для стройки». Об этом сообщает управление Росреестра по Орловской области. В ведомстве напоминают, что указанный сервис размещен на Публичной кадастровой карте. Там отображается актуальная информация о землях, которые предлагаются для жилищного строительства.

«Работа по выявлению земельных участков и территорий для жилищного строительства ведется ведомствами на постоянной основе, информация своевременно актуализируется на сервисе, — говорят в региональном управлении Росреестра. – На территории Орловской области уполномоченным органом по рассмотрению заявлений заинтересованных лиц является областное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства».

Сервис «Земля для стройки» содержит данные об участках под застройку по всей стране. Поэтому при работе с ним пользователю необходимо выбрать интересующий его регион. Для этого в критериях поиска «Жилищное строительство» следует ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие и звездочку. Так, в случае с Орловской областью следует ввести «57:*» и далее начинать поиск.

«Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также сведения об их площади, адресе, категории земель и другое, — говорят в управлении Росреестра по Орловской области. — После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта».

В ведомстве подчеркнули, что сервис, прежде всего, призван помочь инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность. Ранее Орелстат сообщил, что в текущем году в Орловской области и введено в эксплуатацию 1215 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 1929,4 тысячи кубометров. Организациями и индивидуальными застройщиками построено 1638 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 169,6 тысячи «квадратов», что превышает уровень прошлого года на 27 процентов.

«Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 575 квартир общей полезной площадью 31,1 тысячи квадратных метров в четырех жилых зданиях, сообщил Орелстат. — Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1062 жилых дома общей полезной площадью 138,5 тысячи квадратных метров, что составляет 81,7 процента от всего объема жилья, введенного в январе-июле 2021 года».

ИА «Орелград»