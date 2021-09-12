«Ангел» пожаловался на орловскую «Дорожную службу»

Жалобу рассмотрит антимонопольная служба Орловской области.

Как стало известно «Орелграду», управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области направило уведомление о приостановлении торгов в адрес государственного унитарного предприятия «Дорожная служба». Поводом для этого послужила жалоба, поступившая в Орловское УФАС от ООО «Охранное предприятие «Ангел» из Ставрополя. Ранее «Дорожная служба» выступила организатором торгов на оказание услуг охраны и направила запросы ценовой информации участникам данного рынка.

По мнению заявителя, орловское предприятие нарушило некоторые нормы действующего законодательства. Из жалобы следует, что предметом закупочной процедуры является физическая охрана объектов, которая предусмотрена ОКВЭД. При этом в техническом задании установлены требования о наличии лицензии на разрешенную радиочастоту и лицензии на обслуживание пожарной сигнализации.

«Ангел» считает, что последнее требование нарушает статью 15.1 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». По мнению фирмы, частная охранная организация не может являться дочерним обществом организации, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной. Таким образом, техническое задание не соответствует предмету закупки, так как обслуживание пожарной сигнализации не является услугой охраны и нарушает требования федерального закона.

Также данное требование ограничивает конкуренцию, потому что частная охранная организация имеет лицензию только на осуществление частной охранной деятельности, следует из жалобы. Сотрудники антимонопольной службы предварительно изучили эти доводы и сочли их достаточными для того, чтобы принять жалобу к рассмотрению. Торги приостановлены, а «Дорожной службе» предложено в установленный срок представить свою позицию в письменном виде.

ИА «Орелград»