Фестиваль национальных культур проведут в Орле

12.9.2021 | 17:00 Новости, Общество

На организацию форума выделят бюджетные средства.

Тендер на оказание услуг по организации и проведению фестиваля национальных культур объявило автономное учреждение «Центр патриотического воспитания «Патриот-57». Услуги будут оплачены за бюджетный счет. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 328 тысяч рублей. Сам фестиваль пройдет в Орле в конце сентября в рамках программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Орловской области».

Организаторы ставят задачу «по сохранению и развитию народных традиций, укреплению межнациональных связей народов области, а также этнокультурному развитию народов, проживающих на территории региона».  Победитель тендера должен будет организовать и обеспечить развлекательную программу фестиваля, включив в нее концертную программу, предусматривающую выступление не менее пяти вокальных и танцевальных коллективов. Причем эти артисты должны представлять культуру и традиции народов, населяющих Орловскую область.

В рамках фестиваля планируется организовать тематические площадки. В частности, предполагается проведение «мастер-классов» по таким направлениям, как «Национальный танец», «Национальная песня», «Плетение из натуральных материалов» и «Национальные украшения». Интересно, что даже аниматоры, которым поручат завлекать и развлекать зрителей, будут работать в национальных костюмах. Кстати, по данным  последней на текущий момент Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Орловской области в числе лиц, указавших свою национальную принадлежность, преобладали русские – 96 процентов.

Как сообщал ранее Орелстат, на долю украинцев и армян приходилось 1 и 0,5 процента соответственно, далее следуют азербайджанцы, белорусы и грузины. В целом состав жителей Орловской области представлен 127 национальностями, включая такие редкие, как бесермяне, горские евреи, дидойцы, камчадалы, караимы, крымские татары, крымчаки, кумандинцы, саамы, талыши, ханты, чуванцы, чукчи, чулымцы, эвенки и эвены. Актуальные данные о национальном составе населения региона станут доступны после проведения очередной Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре нынешнего года.

ИА «Орелград»

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