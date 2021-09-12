Клычков велел готовить орловцев к гражданской обороне

Обучение будет проводиться масштабно и за бюджетный счет.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об организации подготовки населения Орловской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Главная роль в этом процессе отведена обучению. Так, департаменту образования поручено организовать контроль за разработкой учебных программ повышения квалификации специалистов ГО и РСЧС. Занятия будут проводиться в областном Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Отдельный пункт постановления посвящен подготовке личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований Орловской области (НАСФ). В частности, она предполагает участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф. Кстати, учебная программа предназначена для обучения личного состава умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий в случае не только аварийно- спасательных работ, но и при военных конфликтах.

Кроме того, губернатор велел продолжить работу по улучшению качества подготовки школьников и студентов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), а также повышению квалификации преподавателей по этим предметам. Глава региона распорядился принять меры по созданию и оснащению специализированных классов для изучения ОБЖ и БЖД.

Региональному управлению по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности губернатор поручил организовать надлежащий контроль за качественным планированием и подготовкой всех категорий населения Орловской области в области ГО и ЧС. Главам администраций городов и районов велено проводить работу по созданию и оснащению учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и специализированных классов для изучения ОБЖ, а также проводить тренировки в области гражданской обороны.

ИА «Орелград»